Tunisie: Le baiser de Maradona à Pelé

Et il ajoute : «L'Italie et les Pays-Bas qui ne se qualifient pas pour une Coupe du monde est un événement à faible probabilité. Le plan actuel de la Fifa d'étendre le tournoi à 48 équipes est tout à fait raisonnable car il sert à réduire la probabilité de ce genre d'événements».

Marcello Lippi a tout gagné avec la Juventus et avec la sélection nationale italienne. Aujourd'hui, son cœur saigne de ne pas voir la Squadra Azzurra au Mondial 2018. Sur PPTV, un important site de streaming chinois, il a évoqué un remaniement des qualifications pour la Coupe du monde : «Je recommande que huit équipes européennes et huit équipes sud-américaines se qualifient automatiquement pour la Coupe du Monde.»

Portugal, Espagne, Iran, Maroc. Le Groupe B du Mondial 2018 promet beaucoup d'action et pas mal d'interactions entre internationaux qui se connaissent bien. C'est le cas de Marc Bartra qui retrouvera Raphaël Guerreiro, son coéquipier au BvB, lors d'un duel très attendu en Russie entre Espagne et Portugal.

Pour la cinquième fois en six participations, le Nigeria est versé dans le même groupe que l'Argentine. Le problème, c'est que les Nigérians ne se sont jamais imposés face aux Sud-Américains, accusant à chaque fois une défaite par la plus petite des marges comme en 1994 (1-2), 2002 (0-1), 2010 (0-1) et 2014 (2-3).

Le roi ne pouvait pas manquer ça. Pelé, la légende du foot mondial, était présent à Moscou. Sur un fauteuil roulant, à cause d'un problème de hanche, le vainqueur des Coupes du monde 58, 62 et 70 (quand même!) a notamment croisé Diego Maradona sous les yeux de Vladimir Poutine.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.