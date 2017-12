Tunisie: Contre l'anomie et le négativisme catatonique

Un trait entre alpha et oméga

Ce ne sont pas les seuls personnages de l'ouvrage car il en est repu, apparents et dissous. Le texte-même en est un. C'est le personnage ouvert sur d'autres comme lui, le personnage qui sonne l'alarme. Il a aussi ses faiblesses comme tout personnage et s'il est parfois alerte et fringuant, il est d'autres fois recroquevillé sur lui-même, peinant à se faire entendre car l'ouvrage est tissé comme un conte populaire sans se départir d'un lyrisme assorti d'une sorte de romantisme tempéré par un surréalisme dérangeant.

En vérité, l'auteur n'hésite pas à creuser en profondeur dans l'Histoire de la Tunisie, ancienne et moderne, pour lier le tout d'un trait d'alpha à oméga et pour démontrer que la lutte est perpétuelle à propos du processus et du sens de l'existence, entre ceux qu'il appelle "les épris des vastes horizons" et "ceux qui habitent les cavernes et qui ne sont attachés qu'aux vestiges". Une quête symboliste où les horizons du bien sont étroits, où l'assassinat du héros prédit la fin de l'innocence, même si ce héros ressuscite pour un moment afin de conter sa version de l'histoire à l'auteur qui écoute le martyr et réalise peu à peu que le Phénix pourrait ne pas avoir disparu complètement des esprits torturés des Tunisiens.

Les Tunisiens enfin sur le qui-vive

Une thèse particulièrement défendue par l'auteur est que l'intellectuel a le devoir insigne de repêcher la masse du fond de la torpeur. C'est le syndrome de Chokri Belaïd, car l'assassinat de cette figure emblématique de gauche représente pour lui la disparition de l'étoile des prairies qui illuminait la voie, l'enrouement du moteur des questionnements comme outil de réflexion, l'inaptitude du Phénix à éclore de nouveau de ses cendres, la prolifération de l'indécidable et la naissance du terrorisme.

Un rappel des terribles moments de l'incertitude et des accusations, des manifestations et des appels au soulèvement, alors que les Tunisiens devenaient la cible de toutes sortes de trafics de toutes sortes, y compris le trafic d'influence.

C'est le moment où les gouvernés sont à la recherche des âmes des gouvernants et où le doute plane sur tout ce qui bouge. Des pages étonnantes de lyrisme montrent à quel point l'auteur a transporté la description du stade narratif à un large brassage à pleins poumons où le souffle des mots laisse souvent persister un saisissement comparable à ce que l'on ressent devant les textes antiques. Le style ne vous évite pas et vous regarde dans les yeux ; à vous de lire entre les lignes qui signifient pourtant que tout va mal, ou presque.

Une chance pour relancer la lutte entre le bien et le mal, car telle est la nature des choses, alors que d'innombrables signes indiquaient que tout un pays avait sombré dans l'arrogance, sœur de l'ignorance, et qu'il lui était impossible de recouvrir toute sa lucidité. Mais l'auteur semble convaincu que les Tunisiens sont enfin sur le qui-vive car, malgré tout, la révolution ne pourra jamais être le synonyme du néant et que la Tunisie ne sombrera pas, comme beaucoup l'espèrent, dans l'anomie et le négativisme catatonique.