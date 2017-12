Tunisie: Tout le monde y gagne

Après des années de tension et d'épuisement, il semble que le rôle de l'armée est en train d'évoluer vers davantage d'implication dans le développement et le désenclavement des régions intérieures. Le projet de développement du Sahara profond évoqué longuement par le ministre de la Défense nationale, Abdelkarim Zbidi, en est la parfaite illustration.

Au contraire, ce décret vient à la fois protéger les sites sensibles qui seraient susceptibles d'être la cible d'entreprises malveillantes, les militaires qui bénéficient enfin d'une couverture légale pour agir en cas de danger imminent et, enfin, les manifestants eux-mêmes qui sauront identifier clairement les endroits où ils peuvent manifester ainsi que les endroits où ils mettent en péril leurs vies et la sécurité nationale.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.