Tunisie: Comment l'Italie a vécu le tirage au sort

Les différents quotidiens étaient concentrés sur le résultat de Napoli-Juventus avec un Gonzalo Higuain qui fait les gros titres du côté de la Gazzetta dello Sport, TuttoSport ou encore le Corriere dello Sport.

De simples encarts ont été utilisés pour «rappeler» que c'était samedi la fameuse annonce des poules de la plus prestigieuse des compétitions du ballon rond. Les pages se tournent encore et encore pour trouver quelques informations sur l'événement que toute une planète désormais attend. Il faut atteindre la 20e page de la Gazzetta pour trouver quelques informations sur le tirage. Le quotidien rose se demande «Où aurait pu finir l'Italie si elle avait passé l'obstacle de la Suède ?».

Pour les journalistes italiens, la Squadra Azzurrra aurait pu très bien finir dans la poule du Brésil, de l'Islande et du Nigeria en lieu et place de la Croatie. Après avoir relaté les déclarations de Maradona et parlé du groupe de la mort pour l'Argentine, le journal préfère s'attarder sur les droits TV de la compétition.

Mediaset pourrait rafler la mise à 40 M€

Sans la présence de l'Italie, les différentes chaînes italiennes (Sky Sport Italia, Mediaset et la Rai) ont décidé de faire certains choix cornéliens.

Avec la présence de quatre clubs italiens en Ligue des Champions, Sky Sport a décidé de se focaliser sur la coupe aux grandes oreilles. C'est Mediaset qui pourrait rafler la mise pour seulement 40 M€ et diffuser tous les matches en clair sur deux canaux étant donné que la Nazionale est absente.

Mais la Gazzetta va bien plus loin en réalisant un véritable récit fictif.

Le quotidien italien refait l'histoire de Suède-Italie avec Darmian qui trouve le cadre plutôt que le montant lors du match aller. L'Italie voit donc le tirage au sort et tombe dans la poule de la mort avec l'Argentine de Paulo Dybala et Mauro Icardi. Toujours à la tête de la sélection, Gian Piero Ventura aurait même déclaré : «Nous sommes les plus forts, mais est-ce qu'ils ont créé leur équipe ?», en pointant du doigt l'Argentine de Sampaoli.

Mais tout rêve a une fin et le journal rappelle que l'Italie ne sera pas présente.

Le web se moque de l'Italie

Du côté des autres quotidiens italiens, le son de cloche est quasiment le même : il faut dépasser la vingtaine de pages pour trouver quelques informations sur le tirage. Mais il s'agit souvent d'un tremplin pour parler (à la page suivante) des futures élections de la FIGC (Fédération italienne de football) qui auront lieu fin janvier 2018. Dans la presse quotidienne régionale, des encarts sont proposés, mais le fer de lance des pages sportives reste le dernier Napoli-Juventus.

Pour les supporters de la Nazionale, la souffrance a été importante à tel point qu'Internet en a profité pour rappeler que la sélection avec 4 étoiles ne sera pas présente. On a pu découvrir notamment la présence de la poule 1 où figure l'Italie (Italie, Ventura, Encore, Merci).

Mais aussi le saladier de la boule italienne pour y déposer les quelques cendres d'une Italie portée disparue.