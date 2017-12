Tunisie: Arbi Ghnia (Président de la section handball de la JSK) - «On ne respecte pas la loi»

«Les autorités doivent appliquer la loi».

«J'estime que les institutions sportives doivent sévir contre les fauteurs de troubles et exiger l'application des lois. Seules les personnes inscrites ont le droit d'accès à la main courante. Chaque dépassement doit être sanctionné fortement pour donner une preuve de discipline aux autres clubs et éviter la répétition de ces incidents. Malheureusement, les sanctions sont douces et elles ne sont pas suffisantes pour réduire la présence des intrus.

On s'attend toujours à l'application des sanctions pour arrêter ce flux. Il est primordial d'assainir nos stades de l'indiscipline des dirigeants. Les sanctions doivent être sévères envers les fautifs pour éviter le désordre et les scènes de violence causés par les dirigeants des deux équipes. Personne ne sera plus épargné. Cette étape redonnera confiance au sport en Tunisie».