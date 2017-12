Tunisie: Qui fait quoi ?

En pure perte, car, faute de poigne, de suivi, de rigueur et d'application stricte des règlements en vigueur, la menace du pire est toujours d'actualité avec ces dépassements.

Ce qui est tout d'abord à signaler c'est que le service d'ordre se trouve dans l'obligation d'intervenir à tous les niveaux. C'est lui qui veille, en fait, sur toute l'organisation alors que son rôle se limite à intervenir « s'il y a des dépassements » qui menacent l'ordre public.

A la suite d'une journée noire, telle que vécue lors de ce fameux match, il y a quelques années, on avait pris la décision d'éviter cette alternative à l'effet de limiter le contact entre le service d'ordre et le public. En raison de la période délicate que traverse notre pays, ne faudrait -t-il pas craindre que des provocateurs attitrés viennent mettre leur grain de sel pour allumer les mèches ?

Des clubs ont engagé des « stadiers » qui étaient chargés de cette organisation et de la « gestion » du public. Dans tous les pays où le football ne se limite pas à gérer un calendrier, mais à tout faire pour que ce sport soit un spectacle, durant lequel « on donne au public pour son argent », cette « organisation » est prise au sérieux. Un public cela se respecte et comme le financement des clubs a besoin de cet apport, il n'y a aucune raison de tergiverser. D'ailleurs que font ces « stadiers » ?

Ils appliquent tout simplement les règlements qu'on leur fournit pour assurer le bon déroulement d'une rencontre. Et c'est la raison pour laquelle, les autorités anglaises ont pris le taureau par les cornes, mais le spectateur anglais, mis en confiance, sait qu'il y aura peu de risque qu'il y ait des dépassements. Il amène sa famille au stade pour passer une bonne soirée en plein air.

Ces « stadiers » sont formés pour cette tâche par des organismes compétents. Ils disposent de moyens logistiques et d'observation des lieux et coordonnent avec les services de sécurité pour que règne une ambiance propice, en intervenant souvent avant le déclenchement des hostilités.

Nous avons longuement expliqué dans ces mêmes colonnes qu'il fallait former ces « stadiers », que c'était une spécialité, que c'était un corps tout comme celui du gardiennage actuellement sollicité par toutes les entreprises, qui aurait la mission de contribuer par sa présence à l'organisation d'une rencontre sportive.

Cela a été appliqué fébrilement par quelques équipes durant une à trois semaines, juste pour l'effet d'annonce puis, tout est redevenu comme avant. Le policier contrôle les personnes qui veulent entrer dans l'enceinte, au stade, sur le terrain et partout ailleurs. Il laisse passer ceux qui sont « agréés » par l'organisateur. Comme l'arbitre ferme l'œil, et comme les représentants de la fédération ou de la Ligue finissent par baisser les bras pour une raison ou une autre, c'est l'envahissement en règle de toutes les zones sensibles. A croire que « l'organisateur », qui a délégué ses pouvoirs à ce corps organisé, oublie qu'elle est la seule responsable de cette organisation.

Combien de fois, la caméra nous a-t-elle montré ces intrus en train de courir derrière le quatrième arbitre ou le juge de touche ?

Et si nous voyons ce manège, nous n'entendons pas ce qui se dit. Des insultes, des paroles parfois indignes d'un dirigeant qui volent bas pour protester ou intimider ceux qui sont en mesure de changer le cours des choses.

Il y a certes parfois des sanctions, mais les millions d'amende encaissés par la Ligue, c'est en fait si peu. Lorsqu'on peut changer un résultat de match pour cette modique somme, on est prêt à refaire le même coup.

En l'absence de rigueur, tout peut arriver : le dirigeant et organisateur qui n'a pas fait son travail est celui-la même, qui veillera à tout mettre en place pour la prochaine rencontre. Le joueur, qui a craché sur son adversaire, ou qui l'a agressé sauvagement, écopera d'une sanction, mais cela ne l'empêchera pas de rejoindre, le lendemain du drame, un stage de l'équipe nationale par exemple. Il retrouvera celui qui viendra, l'œil au beurre noir ou le bras en écharpe.

Le dirigeant, qui a secoué comme un prunier l'arbitre, viendra sur un plateau de télévision nous donner des leçons de fair-play, et l'arbitre qui a failli à sa mission avant même de commencer l'arbitrage de son match en tolérant autour du terrain de jeu la présence de personnes qui n'ont rien à y faire, nous risquons de le retrouver après quelques semaines quelque part.

Tant que les règlements ne seront pas appliqués, qu'ils demeurent « adaptables » et élastiques, avec des remises de peine à chaque veille d'assemblée générale ou de conseil national, pour s'attirer les bonnes grâces des uns et des autres, tant que le football demeurera une vulgaire gestion de calendrier où les chambres noires jouent un rôle plus ou moins important , tant que sur et autour du terrain personne ne sait ce que l'un ou l'autre fait et pour bien d'autres raisons encore, nous aurons encore des incidents.

L'image que représente, à l'étranger, ce football mièvre, sans saveur et insipide, où le régionalisme renaissant s'exprime en toute quiétude, où la haine est à fleur de peau, où on guette tout ce qui est négatif pour le mettre en évidence, est malheureusement celle qui reflète nos comportements et notre façon de vivre dans notre pays.

Ces scènes sont- elles de nature à donner l'impression que l'on peut être en sécurité lorsqu'on voit des dirigeants, des techniciens et des joueurs convertir un terrain de jeu en champ de bataille ? Non, bien sûr, mais le plus malheureux c'est que nous risquons de revoir ces pseudo-dirigeants - techniciens- formateurs-arbitres de nouveau aux premières loges dans quelque temps. Il suffit d'attendre la bonne occasion pour les blanchir et les encourager à la récidive.

Et l'on veut discuter de la présence du public dans les stades, alors que l'on est incapable de mettre de l'ordre dans l'enceinte d'un terrain de jeu!