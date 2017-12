Tunisie: Sélectionneurs en conclave

Le Spartak Stadium (Otkrytie Arena) qui sera l'un des 12 stades qui vont accueillir les 64 rencontres de la coupe du monde 2018 abritera le match entre la Tunisie et la Belgique. Il a été inauguré en 2014 et, depuis, il a accueilli plusieurs matches de la sélection russe. Il est exploité actuellement par deux clubs, à savoir le Spartak Moscou et le Spartak GM. Sa capacité est de 45 000 spectateurs.

La Russie, elle, aura à affronter dans le groupe A l'Egypte et l'Arabie Saoudite, et cherche par conséquent des adversaires dont le jeu s'approche de celui de ces deux sélections. Ce match amical pourrait avoir au cours de la semaine Fifa au mois de mars 2018.

