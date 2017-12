Tunisie: «Le mal qu'on pourrait éviter... »

L'assainissement de la main courante n'est donc que le devoir assigné au staff arbitral et au service d'ordre. Si chacun d'eux applique strictement les règlements, bien des dépassements pourraient être évités, même si on doit arrêter le match. Ce serait alors le moindre mal».

Les règlements sont donc clairs et ne prêtent à aucune équivoque. Là où se trouve le mal, c'est donc dans les dépassements non sanctionnés par les parties concernées. Celles-ci devraient assumer entièrement leur manque de rigueur dans l'exercice de leur fonction.

Pourtant, les lois sont claires, et elles ne prêtent à aucune autre interprétation : la main courante qui est celle qui existe entre la barrière empêchant le public d'entrer au terrain du jeu et ce dernier est strictement réservée à ceux qui sont partie prenante du match, en l'occurrence les joueurs suppléants, le staff arbitral, le service d'ordre, les accompagnateurs des deux équipes, le staff technique et médical, et un seul responsable pour chacune d'elles, avec aussi les agents de la protection civile et les photographes ayant une autorisation spéciale pour y accéder.

La réponse devrait être simple et plausible à la fois... Et comme le dit le vieil adage : «On récolte que ce que l'on sème».

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.