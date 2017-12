Tunisie: Le respect des autres commence par le respect de soi

La réponse devrait être simple et plausible à la fois... Et comme le dit le vieil adage : «On… Plus »

Notre football vit de mauvais jours et nous ne sortirons de l'auberge que lorsque la loi sera appliquée. Les intérêts prennent le dessus. Tout est donc à revoir dans notre compétition. Commençons par le haut de la pyramide. Les responsables fédéraux doivent se dévêtir de leurs couleurs et faire preuve de neutralité.

On se demande pourquoi les règlements ne sont pas appliqués. Là, c'est sûrement la faute aux arbitres. Ils manquent terriblement de personnalité. Rares sont ceux qui savent prendre position. Ils ne le font que sur ordre de la fédération. C'est de la manipulation pure et simple.

Notre sport-roi est malade de ses dirigeants. Ce sont principalement eux la cause du mal. La plupart d'entre eux ne connaissent pas les règlements sportifs ou feignent de les ignorer. Au lieu de donner l'exemple et calmer le jeu, ils foutent la pagaille et le désordre. Sinon comment expliquer que ces mêmes responsables n'appliquent pas la loi. Pourtant, les règlements existent et leur interdisent une présence sur la main courante. I

