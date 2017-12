Cote d'Ivoire: Serge Aurier - L'Ivoirien revient sur son départ du PSG

Invité de l'émission Canal Football Club ce dimanche, Serge Aurier est revenu sur son départ du PSG. Et une fois encore, il a évoqué la pression médiatique qui l'entourait. Une pression qui a énormément joué dans sa décision de quitter le club de la capitale.

« Je ne pouvais plus rester au PSG dans le sens où on ne me jugeait plus sur mes performances sur le terrain. Quand j'étais bon, on disait que j'étais normal. Quand j'étais moins bon, on disait que j'étais moyen. Au bout d'un moment, quand c'est comme ça, quand tu sais comment ça se passe, t'es obligé d'aller voir ailleurs », a indiqué l'Ivoirien.

« Moi, personnellement, j'étais déjà préparé à tout ça parce que je suis dans le milieu du foot depuis très longtemps, depuis que j'ai 16 ans, donc je connais un peu comment ça se passe. Le plus difficile, c'était pour ma famille. Ils ne connaissent pas les codes du football. Ils connaissent pratiquement tous les joueurs, mais comment ça se passe dans le milieu, non. Quand j'ai senti qu'ils n'étaient pas bien, c'était le moment pour moi de partir et je pense que c'était la meilleure solution », a terminé Aurier, qui connaît depuis l'été dernier une nouvelle aventure avec Tottenham en Angleterre.