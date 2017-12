Angola: Des pêcheurs angolais en dérive au Gabon regagnent Cabinda

Cabinda — Les six pêcheurs angolais qui ont passé 23 jours à la dérive au large de la côte de Cabinda, du Congo Brazzaville et du Gabon, après une panne du navire, sont déjà à Cabinda et ont été reçus en audience lundi, par le vice-gouverneur pour le secteur politique et sociale, Alberto Paca.

Les six pêcheurs retrouvés au Gabon

Au cours de la rencontre, tenue dans la salle de réunion du siège du gouvernorat, Alberto Paca, a remercié la mission diplomatique angolaise à Libreville (Gabon), pour des efforts auprès des autorités policières maritimes et des services de migration de ce pays pour le succès du processus migratoire qui a abouti à l'arrivée ce lundi à Cabinda des six pêcheurs.

«Nous sommes très heureux et reconnaissants de la façon intelligente et diplomatique avec laquelle la mission diplomatique au Gabon et le Consulat angolais à Pointe Noire ont travaillé, fait qui démontre le rôle important de ces institutions pour résoudre les multiples problèmes d'Angolais de la diaspora, a-t-il dit.

Il a souligné le courage, la détermination et la foi que les pêcheurs avaient pendant la période d'incident qui a commencé par une panne du navire dans la zone de pêche de Soyo et avec un grand sacrifice, ils ont enduré la dérive qui a culminé dans la mer d'Ogooué au Gabon.

« Le gouvernorat provincial suivra de prêt votre santé, car c'est notre devoir de faire ce suivi (...) », a-t-il conclu.

Les six pêcheurs sont arrivés à Pointe-Noire, venant du Gabon, le soir de dimanche et aujourd'hui, lundi, vers 11h 30, ils étaient déjà à Massabi (commune angolaise de la province de Cabinda avec la République du Congo) en compagnie du vice-consul général de l'Angola à Pointe-Noire, Carlos Fernandes Celestino et du deuxième secrétaire de la Mission diplomatique à Libreville (Gabon), Laércio David.