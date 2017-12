Angola: Sílvia Lutucuta - La santé du pays passe par l'effort de l'Exécutif

Luanda — En Angola, l'accès universel à la santé implique nécessairement l'effort concentré de l'Exécutif, des organisations sociales, des communautés et des professionnels dans le domaine dédiés à la poursuite des politiques de développement déjà élaborées et des stratégies pour leur mise en oeuvre.

Cette déclaration est de la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, quand elle intervenait au nom du vice-président de la République, Bornito de Sousa, à l'ouverture de la Conférence sur les maladies fébriles à fort impact sur la santé publique en Angola.

Selon la gouvernante, les organisations sociales sont des partenaires importants de l'Exécutif dans la lutte pour améliorer les conditions sociales et la qualité de vie des Angolais, objectifs qui doivent mobiliser la nation entière et une bonne partie de ses ressources humaines comme matérielles.

Dans un événement organisé par son secteur et la Fondation Sagrada Esperança, elle a indiqué que la santé était considérée aujourd'hui comme un bien de la responsabilité de tous, et en particulier des secteurs sociaux et économiques.

"C'est un atout nécessaire pour chacun de nous et elle devrait être à la portée de tous pour le développement progressif du pays, comprenant que la santé est un processus d'engagement et de décision nationale, mais que son application est locale", a-t-elle soutenu.

Pour Sílvia Lutucuta, il est important d'investir dans la recherche en sciences de la santé pour améliorer les indicateurs de santé et augmenter l'indice de développement humain en Angola.

Elle reconnaît que la recherche exige, outre l'approfondissement des méthodologies de recherche, la mise en place de stratégies intégrées et concertées entre les différents secteurs et acteurs dans la promotion et protection de la santé.

La conférence sur les maladies fébriles ayant un impact important sur la santé publique en Angola vise à contribuer à l'amélioration du système de surveillance intégrée des maladies fébriles potentiellement épidémiques en Angola.

L'événement de deux jours vise à renforcer les compétences des professionnels de la santé dans la surveillance des maladies fébriles et la réponse, à sensibiliser les professionnels de la santé sur le besoin d'information, d'éducation et de communication aux communautés et à faire connaître le sous-système de surveillance des maladies fébriles potentiellement épidémiques.

En l'occurrence, cinq panels seront abordés, notamment la surveillance intégrée des maladies fébriles et la réponse, la caractérisation des maladies fébriles potentiellement épidémiques, la caractérisation des maladies fébriles potentiellement épidémiques en pédiatrie, entre autres.