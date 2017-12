Angola: Le service de Santé de proximité sera renforcé

Luanda — Le service de Santé de proximité sera de plus en plus renforcé par la concentration de ses actions dans les municipalités, afin de faciliter l'accès aux soins médicaux, a fait savoir mardi à Luanda la ministre de la Santé publique, SÍlvia Lutucuta.

Participants à la Conférence sur les maladies fébriles avec un grand impact sur la santé publique en Angola

Cette action vise à garantir, à tous les citoyens, un service de santé public de qualité, traduisant par là l'importance de placer les citoyens au centre d'activité politique, et répondre comme il faut aux besoins immédiats des populations, afin d'atteindre en 2022 les objectifs nationaux et internationaux, a-t-elle ajouté.

La ministre, qui intervenait à l'ouverture d'une Conférence sur les maladies fébriles et leur impact sur la santé publique en Angola, organisée par la Fondation "Sagrade Esperança", a estimé important que le Système National de Santé, en particulier, la Vigilance Epidémiologique et le Laboratoire, soit capable et préparé à faire face aux menaces à la santé.

Par ailleurs, a-t-elle poursuivi, c'est aussi essentiel que le Système National de Santé incorpore des connaissances, d'innovation, de bonnes pratiques et développe davantage les recherches opérationnelles et l'intégration des résultats dans les politiques nationales, afin de répondre aux besoins de la population.

D'après Silva Lutucuta, il y a nécessité de développer de plus en plus des actions auprès des communautés, de façon continuelle, et rendre légitime le rôle du citoyen et de la communauté dans la construction d'environnements favorables à la santé.

Participent à cette Conférence, des députés à l'Assemblée Nationale, des membres du gouvernement, des généraux et officiers supérieurs des Forces Armées Angolaises (FAA), des hauts responsables de l'Enseignement supérieur, ainsi que des barreaux des ordres professionnels et des leaders des Eglises.