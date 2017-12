Angola: Des personnes âgées à Lunda Sul appellent à plus d'attention et de respect

Quatorze mille 680 personnes âgées des deux sexes sont contrôlés par la Direction provinciale de l'Assistance et Réinsertion Sociale à Lunda Sul, dont 7.596 sont des femmes, répartis dans les hospices des municipalités de Dala (3.500), Cacolo (2.740), Muconda (2.400) et Saurimo (6.040).

La responsable parlait à propos de la Journée nationale des personnes âgées, célébrée le 30 novembre, considérant comme préoccupante la situation des personnes âgées à Lunda Sul, en particulier dans les zones rurales et périurbaines, où il y a « plusieurs cas de négligence et de violence contre les personnes âgées».

Saurimo — Les familles doivent prendre soin des personnes âgées au sein de la société, les respecter, écouter leurs conseils sur les règles de convivialité, les valeurs éthiques, morales et autres, a défendu lundi, la directrice provinciale de l'Assistance et Réinsertion Sociale, Maria Segunda.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.