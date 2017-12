Congo-Kinshasa: La CENI trahie par la machine à voter

Si les responsables de la CENI peuvent tirer les conséquences caprices de la fameuse machine à voter expérimentée vendredi au du Parlement national, la moindre des choses serait de renoncer à nouveauté et de revenir au traditionnel vote manuel, en dépit dégâts qu'il a déjà causés aux processus électoraux de 2006 et 2011, avec l'assassine formule de la compilation des résultats.

Vendredi, c'était une panne dans un outil de travail que l'on avoir été suffisamment conditionné pour ne pas connaître le couac. Si la CENI n'a pu garantir aux députés nationaux membres de PAJ un vote transparent et incontestable en circuit fermé, qu' des machines à voter au niveaux des bureaux de vote dans les villes, les territoires, secteurs et villages du pays ? N'est-ce que les électeurs congolais s'acheminent vers des scrutins où voix seraient manipulées à leur guise par les planificateurs fraudes électorales ? A cet égard, il y a lieu de craindre que fameux seuil de représentativité des candidats, partis regroupements politiques soit non pas le reflet des résultats urnes, mais plutôt le produit d'une « panne ».

D'aucuns pensent que la CENI a été trahie dans son projet d' un outil de travail incontrôlé et incontrôlable dans le d'enregistrement et de comptage des voix des électeurs.

Très critiquée au sein des états-majors politiques, aussi bien de la Majorité Présidentielle que de l'Opposition, à cause de sa propension à tripatouiller la vérité des urnes, la machine à voter a de nouveau montré ses limites le vendredi 1er décembre 2017, au Palais du Peuple, à l'occasion d'un test de fiabilité exigé par la Commission Politique, Administrative et Juridique de l'Assemblée Nationale. C'était en marge du toilettage du Projet de Loi Electorale, avant son examen en plénière.

Copyright © 2017 Le Phare. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.