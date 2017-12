Cote d'Ivoire: Le président Bédié - « Nous devons consolider chaque jour, l'alliance du RHDP... »

document

La direction de la communication du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) a organisé ce lundi 4 décembre 2017, un séminaire sur le thème : « La Communication du PDCI-RDA, face aux défis et enjeux » à Abidjan-Cocody, les 2 Plateaux, à l'Espace Latrille Event.

A cette occasion le président du Parti, Henri Konan a le système de communication se complexifie de plus en plus avec l'exposition du numérique.

Et d'ajouter : « Nous devons consolider chaque jour et ce, dans le seul intérêt des militants qui sont notre raison d'être, l'alliance du RHDP, actuel Groupement Politique qui nous a valu de nombreux lauriers » Ci-dessous l'intégralité de l'allocution du président Henri Konan Bédié.

Allocution du président du PDCI-RDA

« Je voudrais, au moment où nous tenons, cette rencontre de la Direction de la Communication de notre Parti, renouveler mes encouragements à tous ceux et toutes celles qui œuvrent à la redynamisation de notre Parti amorcé par le séminaire de cadrage de Bingerville.

Au-delà de la restructuration de la base du Parti, l'accent a été mis sur les grandes actions de modernisation du Parti afin de le rendre plus dynamique, tout en consolid ant la cohésion et la fraternité des militants, le fonctionnement du PDCI-RDA nouveau tel que voulu par le Congrès d'octobre 2013.

Au cours de toutes nos rencontres, l'accent a toujours été mis sur la faiblesse de notre système de communication dans un environnement qui se complexifie de plus en plus.

En effet, les technologies de l'information et de la communication se sont diversifiées ces dernières décennies par de nouveaux outils.

A la presse écrite "presse papier" et audiovisuelle se sont ajoutés la communication en ligne et le développement des réseaux sociaux qui véhiculent une information en temps réel, manipulent l'opinion ; transformant ainsi notre monde en un véritable village planétaire.

C'est dans cet environnement du numérique que vous avez décidé de mener une réflexion pour permettre à notre Parti d'épouser l'air du temps.

Aussi, voudrais-je féliciter chaleureusement les organisateurs de ce séminaire et en particulier Madame Djenebou ZONGO- DIOMANDE, notre jeune Directrice de la communication et du suivi de l'opinion nationale et internationale et collaboratrice pour son dynamisme, son professionnalisme et son engagement à rendre chaque jour plus visibles, les activités du PDCI-RDA.

De même je félicite KAZION et le Nouveau réveil, le Mandat et tous les organes de presse qui assurent la diffusion de nos idées.

Le thème de votre rencontre:" La Communication du PDCI-RDA, face aux défis et enjeux " et les différents sous-thèmes proposés cadrent parfaitement avec la mutation de la société, des idées et des partis politiques caractérisée par des alliances pour gouverner.

C'est pourquoi, nous devons consolider chaque jour et ce, dans le seul intérêt des militants qui sont notre raison d'être, l'alliance du RHDP, actuel Groupement Politique qui nous a valu de nombreux lauriers. Les défis sont nombreux en commençant par ceux de la sauvegarde des idéaux de dialogue, de tolérance et de Paix, fondements du PDCI-RDA afin de faire face aux enjeux du futur qui se résument en l'épanouissement de tous ceux qui ont cru et qui croient en l'héritage légué par Félix HOUPHOUET- BOIGNY.

Tout en souhaitant un franc succès à vos travaux, Je déclare ouvert le séminaire de la Direction de la communication et du suivi de l'opinion nationale et internationale du Parti.

Je vous remercie.

Fait à Abidjan, le 4 décembre 2017

Henri KONAN BEDIE

Président du PDCI-RDA