Congo-Kinshasa: Réactions du gouvernement et de HRW suite aux accusations sur le M23

Et là, petit à petit, nous avons eu accès à plusieurs combattants du M23, mais aussi des commandants et des leaders politiques du mouvement qui nous ont confirmé comment ce recrutement a eu lieu et confirmé aussi le déploiement au Congo et puis leur retour au Rwanda et en Ouganda.

Néanmoins, c'était un peu vague et nous avons décidé qu'il fallait aller en Ouganda et au Rwanda, là où se trouvent les combattants du M23 pour voir si c'était vrai.

Face à ces accusations du gouvernement congolais, HRW défend le bien-fondé de sa méthodologie. Elle a recueilli 120 témoignages dont ceux de treize combattants du M23 qui ont été recrutés et de neuf officiers et membres des services de sécurité congolais qui ont confirmé ce recrutement.

Nous, nous savons que tous les rebelles du M23 se trouvent dans des camps de réfugiés et la Monusco peut bien attester que ces rebelles ont été désarmés et que le gouvernement de la République démocratique du Congo n'avait pas besoin de recourir à eux pour maintenir l'ordre public », a déclaré Marie-Ange Mushobekwa.

Human Rights Watch accuse le régime du président congolais, Joseph Kabila, d'avoir recruté des ex-rebelles du M23, au moins 200 ex-combattants exilés au Rwanda et en Ouganda, après leur défaite dans l'est de la RDC, en novembre 2013.

