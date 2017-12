Sénégal: Invite à la promotion de l'emploi des jeunes

Prévu sur deux jours, le forum national est axé sur les "Start up et le Business Accelerator", accueille une centaine de jeunes venus de toutes les régions.

Pour une soixantaine de pays dont le Sénégal, l'exploitation du bonus démographique dépendra des politiques et des investissements sur les jeunes en matière de santé, d'éducation et d'opportunités d'emplois, a relevé M. Faye.

"Les gouvernements doivent créer un environnement économique commercial, financier et politique favorable en adoptant et en mettant en place des politiques qui favorisent a flexibilité du marché du travail", a soutenu Ahmet Guèye.

La prise en compte des besoins des jeunes est une "urgence et une priorité notamment un accès à l'information, une éducation de qualité et des formations qualifiantes adaptées particulièrement pour les filles et un accès à l'emploi et aux opportunités de l'entreprenariat pour la capture du dividende démographique", a dit Ahmet Gueye à l'ouverture d'un Forum national sur la question.

