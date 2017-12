Sénégal: Vente de Tigo - L'Etat va réunir autour d'une table les différentes parties

Le chef de l'Etat dit avoir instruit son Premier ministre, en relation avec le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan et son collègue des Télécommunications de réunir les acteurs pour "aider à trouver une solution".

"Au maximum un mois et demi ou deux mois pour trouver un accord entre eux. Nous avons besoin de la 4G, nous voulons que la concurrence joue", a fait savoir Macky Sall, demandant à Tigo et ses partenaires de se concerter autour d'une table pour trouver une solution.

Dans un communiqué, Wari s'est dit s'étonner de "l'annonce de Millicom faite sur une remise en cause de la vente de Tigo et la rejette catégoriquement".

"Le gouvernement va convoquer les partenaires de Tigo, mais aussi ceux qui veulent reprendre l'opérateur de téléphonie, que ce soit Wari ou bien le consortium de M. Xavier Niel et des autres autour d'une table. On ne peut pas [laisser] continuer une [pareille] situation", a-t-il dit.

