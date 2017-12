Angola: La police engage des poursuites pour corruption, abus de pouvoir et agression

Les soins médicaux et médicamenteux dans les hôpitaux municipaux de Luanda et dans les grandes… Plus »

À l'occasion, l'officier a averti que le combat à l'indiscipline, les excès de zèle et d'autres aspects négatifs au sein des forces policières, à Luanda, se poursuivront, appelant l'effectif à opter pour une conduite plus digne, selon les règles de la corporation.

Dans l'un des cas, un inspecteur a été mis en examen pour effraction dans un appartement dans le Centralisation de Kilamba, et dans les deux autres, ont été pris en flagrant délit des agents de la police de circulation routière de l'ordre public à recevoir des valeurs monétaires après respectivement une infraction d'un citoyen et une agression à un enfant.

Se confiant à l'Angop lundi, le directeur du Bureau de communication institutionnelle et presse de la délégation de Luanda du Ministère de l'Intérieur (MININT), Mateus Rodrigues, a déclaré que les crimes avaient attiré l'attention des autorités à partir des informations diffusées la semaine dernière dans les réseaux sociaux sur ce qui se sont produits dans les municipalités de Belas et Kilamba-Kiaxi.

Luanda — Le Commandement de Luanda de la Police Nationale a instauré vendredi une procédure disciplinaire contre trois de ses membres pour d'éventuels crimes de corruption, d'abus de pouvoir et d'agression physique contre un mineur, et pourraient être tenus criminellement responsables.

