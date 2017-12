Angola: L'assistance dans des hôpitaux de la capitale se passe bien

La pénurie de matériel consommable complique la tâche des usagers des centres de conseil et de… Plus »

Interviewée par Angop, la patiente Rosa Neves, diagnostiquée avec le paludisme, a déclaré qu'elle était arrivée à l'hôpital général à 06H00 et qu'à 09H30, elle avait déjà les résultats des examens et la prescription médicale.

L'hôpital spécialisé de Kilamba Kiaxi, avec deux médecins et 33 infirmiers en service quotidien, a traité 105 patients et effectué 32 accouchements, tandis que Neves Bendinha a assisté 296 patients, dont 16 avec des brûlures sévères et mineures.

Luanda — Les soins médicaux et médicamenteux dans les hôpitaux municipaux de Luanda et dans les grandes unités de santé se déroulent normalement, malgré l'afflux qu'ils enregistrent.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.