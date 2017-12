Cote d'Ivoire: Tournée africaine - Magic System gratifie le public tchadien de 2 concerts

Au cours de ces deux spectacles, le groupe a encore démontré une fois de plus sa maturité et son amour pour ses fans. Pendant deux heures de temps, les Magiciens ont fait visiter leur répertoire riche et varié.

Tournée africaine: Magic System gratifie le public tchadien de 2 concerts

Après Conakry les 18 et 19 novembre 2017, le groupe Magic System a mis le cap sur N'Djamena, la capitale tchadienne, le week-end dernier. C'était dans le cadre du « Magic Tour 20 ans », sa tournée africaine marquant la célébration de ses 20 ans de carrière.

Les enfants d'Anoumabo ont fait un show de grande envergure dans la capitale tchadienne, où le public a eu droit à deux concerts: le samedi 2 décembre en soirée privée à l'hôtel Radisson Blu puis le dimanche 3 décembre, concert grand public au stade Mahamat Ouya de N'Djamena.

Au cours de ces deux spectacles, le groupe a encore démontré une fois de plus sa maturité et son amour pour ses fans. Pendant deux heures de temps, les Magiciens ont fait visiter leur répertoire riche et varié.

Avant ces deux concerts, A'Salfo, Manadja, Tino et Goudé ont été reçus en audience dans la matinée du samedi 2 décembre par Mme Hinda Deby Itno, Première dame du Tchad et présidente de la Fondation « Grand Cœur ». Au menu des échanges, une future collaboration avec la Fondation Magic System.

Dans le cadre du volet scientifique de cette tournée africaine débutée en août dernier à Abidjan, une conférence sous le thème « Jeunesse et climat » a eu lieu le vendredi 1er décembre, à l'Institut français de N'Djamena, en présence du ministre tchadien de l'environnement, du quatuor musical ivoirien et de plusieurs experts de la question du climat.

Pour la prochaine étape du « Magic Tour 20 ans », les quatre Gaous seront au Burkina Faso où ils animeront deux concerts le samedi 9 Décembre au stade municipal de Ouaga et le lundi 11 décembre (jour de fête nationale du pays) au stade Sangoulé Lamizana de Bobo-Dioulasso.