Centrafrique: Nouvelles violences en ex-Oubangui - Où va le pays?

On se rappelle encore le récent Forum des investisseurs qui s'est tenu le... à Bangui qui a été émaillé d'incidents, et sous le nez et les yeux de certains partenaires venus pour la circonstance.

Et c'est peu dire ! En effet, alors que l'on croyait finir la chasse à l'homme, quelle ne fut notre surprise d'entendre, hier, 4 décembre 2017, que des anti-balaka armée jusqu'aux dents avec, tenez-vous bien, des AK47, ont attaqué le camp déplacés internes de Bria où vivent environ 35000 personnes sous contrôle de la MINUSCA. Le bilan provisoire fait état d'un casque bleu tué et trois autres blessés.

Quelle thérapie pour la RCA ? C'est la question que plus d'un se pose un observateur au regard de ce qui se passe dans ce pays qui, depuis plus de trois ans, est sous les feux des projecteurs.

