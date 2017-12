Cote d'Ivoire: MTN Ligue1 (8è journée) - L'Asec toujours aux commandes

Pour le Séwé sport qui affrontait l'Asi d'Abengourou, les choses ne sont pas allées dans le bon sens. Et pour cause, le vice-champion 2014, toujours à la recherche de son premier succès, a encore été contraint au nul par les princes de l'Indénié (0-0).

En match comptant pour la 8è journée de la Mtn Ligue1, Akassou Koutouan et l'Asec ont sorti le grand jeu face aux hommes du « Gontougo ». Un cinglant 4-1 qui permet aux hommes du Pca Roger Ouégnin de prendre le dessus sur ses poursuivants directs que sont l'Afad, Bouaké Fc et le Sporting club de Gagnoa.

Les jaune et noir de l'Asec mimosas ne sont plus prêts à céder la moindre parcelle de terrain. Le 3 décembre 2017, les poulains du coach Amani yao Lambert César l'ont encore confirmé.

