Maroc: Trois questions à Ahmed Chahid, directeur du FIFT

Le public a visionné tous les films, et l'on commence heureusement à assurer une bonne ambiance dans la salle de projection, à travers un exercice didactique, consacré au jeune public non habitué à regarder des films de manière collective. Nous avons fait d'énormes avancées, aidés en cela par la qualité des films en lice, ou ceux choisis dans le cadre d'un panorama.

Il faut souligner le moment d'hommage dédié à deux figures emblématiques du cinéma marocain, en l'occurence le comédien Mohamed Khouyi et le réalisateur Daoud Oulad Sayed, la visite de la prison civile de Zagora où l'on avait partagé un vrai moment artistique et de détente à travers la projection du long-métrage "Rêves d'une oasis".

Franchement, l'on ne peut qu'être ravi et satisfait. La programmation a été pleinement respectée. Pour les jeunes cinéphiles désireux de bénéficier de formation sur les techniques de courts métrages, d'écriture de scénario, cette édition constitue un vrai outil de formation et d'éducation sans pour autant oublier le public qui se doit d'interpréter correctement l'image filmique et pourquoi pas de se faire sa propre image.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.