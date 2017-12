Congo-Kinshasa: Le seuil et le sort des indépendants énervent la Constitution

Pour avoir compris le jeu macabre, l'Opposition a refusé de cautionner des dispositions de la loi, particulièrement celle se rapportant au seuil de représentativité, qui rompent le pacte républicain issu de l'Accord de Sun City, considéré par tous comme gage de la paix, de la stabilité de l'Etat et de la participation de tous les groupes sociaux et ethniques aux institutions du pays. Pour l'essentiel, les groupes parlementaires de l'Opposition exigent le maintien de la hauteur du montant du cautionnement par liste, comme ce fût le cas aux scrutins de 2006 et 2011.

Les divergences ont donc persisté sur les innovations proposées par le gouvernement et sur lesquelles s'est alignée la Commission PAJ de l'Assemblée nationale. Les points de divergences portent notamment sur le seuil de représentativité fixé préalablement à 3%, la caution aux législatives nationales et provinciales ainsi que sur la machine à voter.

Les concertations menées tout l'après-midi de dimanche 3 décembre et dans l'avant midi du lundi 4 décembre entre la Majorité et l'Opposition à l'Assemblée nationale sur les modifications de la loi électorale n'ont pas réussi à faire bouger les lignes.

