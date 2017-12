Congo-Kinshasa: Mauvais départ !

Ce projet de loi a suscité beaucoup d'inquiétudes et de protestations de la part des députés nationaux, surtout en ce qui concerne le seuil de 3% des voix à accomplir par les partis politiques pour espérer gagner un siège au Parlement. D'ores et déjà, les députés de l'opposition ont déjà rejeté cette nouvelle loi électorale.

Aujourd'hui 5 décembre, cinq jours après ce délai butoir, la loi électorale à réviser est toujours en discussion à l'Assemblée nationale. Cela va, à coup sûr, influer sur le chronogramme général des élections. Quand on sait que la Majorité présidentielle est en quête des prétextes pour retarder le plus longtemps possible la tenue d'élections, il y a lieu de craindre que la date du 23 décembre 2018, arrêtée pour les premières élections par la centrale électorale, ne soit pas respectée.

