Sénégal: Lutte contre le SIDA - Kolda déterminé à rompre la chaîne de transmission

"Ce sont des données sanitaires, des données de terrain qui nous montrent que 60% des prostituées ne sont pas déclarées et que, celles qui sont légalement fichées sont, pour leur part, bien suivies et moins malades ou infectées" a encore dit le pharmacien chef de la PRA de Kolda.

Le docteur Fall, également responsable des projets Yeksinaa et Diéguéssina à Kolda et Sédhiou, a soutenu que "les données révèlent que les prostituées clandestines sont supérieures à celles qui sont déclarées dans la région de Kolda".

Selon le responsable de la PRA, "beaucoup de stratégies sont mises en place, mais les acteurs peinent à avoir les populations clés sous contrôle, d'autant plus que l'homosexualité et la prostitution sont des sujets tabous et les gens ne communiquent pas là-dessus".

"Si nous y parvenons, cela permettra de rendre la charge virale indétectable et nous pourrons ainsi prétendre éliminer la pandémie du sida d'ici 2030" a-t-il dit à des membres de l'Association des Journalistes en Santé, Population et Développement (AJSPD).

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.