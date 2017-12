Maroc: Le film "Pihu" remporte le GP et Aziz Hattab meilleur rôle masculin

Réalisé par Vinod Capri, le film indien couronné raconte l'histoire de la jeune Pihu qui, à la première heure du matin, essaie de réveiller sa mère qui ne répond pas. En sortant, elle explore l'appartement spacieux, encore en désordre après la fête d'anniversaire de la nuit précédente. Pour assouvir sa faim, elle monte et descend les escaliers, cherche de la nourriture, et essaie d'utiliser le réfrigérateur, le micro-onde et la poêle.

Le film indien « Pihu » s'est vu, dimanche soir, attribuer le Grand prix de la quatorzième édition du Festival international du film transsaharien de Zagora, organisée cette année sous le thème «Le cinéma, l'eau et la vie». Animée par l'artiste Fatine Hilal Bik, la cérémonie de remise des prix a attribué au comédien marocain Aziz Hattab le prix du meilleur rôle masculin, dans le film «Headbang Lulliby» de Hicham Lasri, ex aequo avec le comédien tunisien Ahmed Hafian, pour son rôle dans «Vagues brisées» de Lahbib Mastiri.

