Ile Maurice: Le PMU - Comment ça marche

«J'ai une amie dont le fils suit les courses françaises et je pense que ses analyses me seront d'un grand service.» En rigolant, elle confie qu'elle joue souvent les mauvais chevaux.

Ce responsable confie qu'une seule course est disputée les samedis et les dimanches pour la somme de Rs 40 millions. «C'est le PMU qui décide de la course. Elle peut être au trot, en piste ou à obstacle.» Par contre, la cote de ces coursiers ne peut être observée que dans l'un des 127 points de collecte ou sur le site officiel.

L'un des responsables de cette nouveauté nous offre un aperçu de comment se déroule le jeu. «Pour la course où les Rs 40 millions sont en jeu, il faut miser sur cinq chevaux et il faut qu'ils arrivent dans le même ordre.» Comme au loto, il existe aussi la formule «quick pick». «Mais la compagnie vous paie même si vous arrivez à sortir trois chevaux. Une petite somme certes, mais c'est toujours des sous.»

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.