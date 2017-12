Ile Maurice: N°18 - Quatre-Bornes divisé entre quartiers chics et cités chocs

«Mais il faut faire ressortir qu'avant, les gens ne respectaient pas les limites foncières. Donc, les chemins à Bassin, par exemple, sont étroits et il n'y a pas de place pour plus de développements», explique-t-elle.

Hans Dalloo, un habitant de Bassin et cadre dans une banque, est, pourtant, celui qui va plus loin dans son analyse : «Je n'habite pas Cité Bassin, mais j'ai fréquenté le terrain de foot là-bas. Il est dans un piteux état. Pourtant, il y a de très bons sportifs de niveau national que j'ai côtoyés.»

«Les cités ont été créées à un moment où les cyclones avaient détruit les maisons qui n'étaient pas en dur», se rappelle-t-il. Pourtant, il est persuadé que le quotidien des habitants de Quatre-Bornes évolue dans la même direction. «Aujourd'hui, tout le monde ou presque a une voiture et il n'y a presque plus de locataires.»

Cri du coeur de Michael Coomarasamy, 25 ans, habitant de Cité Bassin. Pourtant, résidant à seulement deux kilomètres de là, Raouf Bundhun, ex-député, ancien vice-président de la République et, surtout, ex-maire de Quatre-Bornes, persiste et signe : tout le monde est «plus ou moins» logé à la même enseigne dans la ville.

