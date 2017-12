Burkina Faso: Cinéma - Michael Thamsy primé à Ouagadougou

Le Congolais a reçu, le 2 décembre, le prix du meilleur acteur d'Afrique centrale lors de la 2e édition du Sotigui Awards 2017 qui a eu lieu dans la capitale du pays des hommes intègres.

Acteur jouant l'un des premiers rôles dans le film Grave Erreur du réalisateur congolais Richi Mbebelé, Michael Thamsy a reçu la distinction qui consacre non seulement le cinéma congolais mais aussi la sous-région qui se distingue depuis quelque temps par des productions cinématographiques de qualité.

Son sacre comme meilleur acteur d'Afrique centrale devant Martin Poulibe et Blanche Bana du Cameroun honore aussi les autres acteurs que sont Amanda Baye, Georges Mboussi, Molière Bounda, etc. qui, dans ce film sorti en 2015, ont fait étalage de leur immense talent. Grave Erreur, couronné meilleur film au festival Ya Beto à Pointe-Noire, en 2016, a gagné le trophée de création à la 14e édition des Sanzas de Mfoa, à Brazzaville, la même année. Le film est une interpellation sur la nature ambivalente de l'homme à la fois bon et mauvais, capable du meilleur comme du pire.

« L'image de la femme dans les productions cinématographiques africaines » a été le thème de cette 2e édition de Sotigui Awards 2017 qui distingue les meilleurs comédiens du cinéma africain et de la diaspora. Cette année, les organisateurs ont décidé de faire la part belle à la femme qui doit jouer un rôle dans l'écriture et même dans le scénario. Pour eux, la femme ne doit plus se contenter des seconds rôles ou encore des rôles avilissants dans les films.

Les Sotigui Awards distinguent les performances des acteurs et comédiens dans treize catégories, à savoir Sotigui d'or, Sotigui de la meilleure interprétation masculine et féminine, Sotigui Afrique de l'ouest, Afrique du nord, Afrique centrale, Afrique australe, Afrique de l'est, Sotigui acteur anglophone, Sotigui meilleur plus jeune acteur, Sotigui meilleur espoir, Sotigui du public, Sotigui du meilleur acteur de la diaspora. Né le 19 juillet 1936 à Bamako, Sotigui Kouyaté est considéré comme l'un des plus grands acteurs africains contemporains. Il est le père du réalisateur Dani Kouyaté, du conteur Hassane Kouyaté et de l'acteur Mabô Kouyaté. Il est décédé le 17 avril 2010 à Paris.