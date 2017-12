Congo-Kinshasa: Loi électorale - Les Députés de l'Opposition claquent encore la porte !

Le pays est en danger. Levons-nous et continuons la lutte pour l'alternance. L'Assemblée nationale vient… Plus »

La Commission Politique, Administrative et Judicaire a présenté, en premier lieu, article par article, selon les amendements acceptés ou pas lors des travaux en commission, à la Représentation nationale. Les Députés ont eu à voter les articles amendés par la Commission PAJ. Les initiateurs des amendements non acceptés en commission sont par la suite passés pour exposer leurs points de vue après quoi l'assemblée a décidé de trancher en dernier lieu. A la fin, le projet de loi électorale portant modification de celle de 2015 a été adopté. Il sera transmis au Sénat pour seconde lecture.

Chauffés à blanc par une panoplie d'amendements, surtout sur le sujet concernant le seuil de représentativité au niveau tant national que provincial, les Députés de l'Opposition ont claqué la porte de la plénière. Le Député national Baudouin Mayo, lors de la sortie des Députés nationaux de la salle, a affirmé haut et fort devant les cameras, que la démocratie en RDC est menacée. Et de poursuivre qu'en RDC, la majorité au pouvoir installe peu à peu une ploutocratie, c'est-à-dire, un régime où seuls les détenteurs de l'argent font la pluie et le beau temps. Notons que la machine à voter pose aussi problème. Certains Députés de l'Opposition voient en elle un grand moyen permettant de faciliter les fraudes lors des prochaines élections.

Bis repetita dans la Chambre Basse du Parlement. Oui, l'histoire se répète une fois de plus en cette période décisive et cruciale, que traverse la République Démocratique du Congo.

