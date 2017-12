Congo-Kinshasa: Les sportifs bomatraciens aux abois !

A ce jour, le Stade Socol détruit et abandonné sert de refuge aux inciviques et autres bandits qui écument la ville.

A partir de 2014, l'Entente urbaine de football de Boma et le bureau urbain des Sports organisent les championnats sur un terrain de fortune : le Terrain de l'IBM. Une propriété des Ecoles Conventionnées Catholiques située dans la Commune de Nzadi. Il est nu comme un ver de terre et ne permet pas de réaliser des recettes pouvant permettre aux dirigeants et clubs de bénéficier du fruit de leurs productions.

Depuis 3 ans, la ville de Boma est dépourvue d'un stade de football. Celui qui existait jadis, le Stade SOCOL, était détruit sur ordre de gouverneur de la province du Kongo Central dans le but d'en construire un autre, moderne celui-là et qui, au finish, s'appellerait « Stade Président Joseph Kasa-Vubu ».

