Congo-Kinshasa: Tournoi " Tembe na Tembe " - PRIMUS offre 30.000.000 FC au champion Renaissance de Kimbanseke !

Chose promise, chose due ! PRIMUS a tenu sa promesse d'organiser le tournoi «Tembe na Tembe» jusqu'en finale.

Un trophée pour un champion. Les supporters du FC Renaissance de la commune de Kimbanseke ont réussi à remporter la cagnotte de 30.000.000 Francs Congolais qui a été mise en jeu par la bière et marque populaire en République démocratique du Congo. En présence de son Président, Evêque Pascal Mukuna, le club Orange-vert-blanc a arraché son titre du champion face au DCMP de la commune de Kinshasa.

En sa qualité de parrain de cette 1ère édition, le chanteur Ferré Gola Jésus de nuances a procédé à la remise du prix et trophée au vainqueur, dans un stade Tata Raphaël, ex-20 mai, hyper dominé aux couleurs rayonnantes de la meilleure bière PRIMUS, "3x filtré" avec une ambiance festive et une vibration des fans du ballon rond et les responsables de Marketing et commercial de la Brasserie venus pour assister à la grande finale «Tembe na Tembe» 2017.

C'était tout feu, tout flamme ! Suspense - tension était de part et d'autres. Après plus de 70 matchs joués, le verdict a été fixé, le 24 novembre, au stade Tata Raphaël (ex-20 mai), où la grande finale a apposé l'équipe du FC Renaissance de Kimbanseke à celle du Daring Club Motema Pembe de la commune de Kinshasa. Deux rivales devant Dieu et les hommes, ces équipes de la capitale ont croisé le fer jusqu'au dernier souffle.

Dans l'ensemble, il n'était pas facile pour les deux communes. Comme le dit le solgan du tournoi : «Eza likambu ya mabele ». Aux allures d'un derby, cette rencontre a été alléchante sur le terrain et dans le gradin du côté des supporters arborant les couleurs de leurs clubs respectifs.

Dès l'entame de la partie, les joueurs ont présenté un football champagne avec leurs systèmes de jeux équilibré. Très engagés, ils avaient tous un même objectif de mouiller les maillots afin de défendre leur commune. Malgré plusieurs occasions de buts ratées, FC Renaissance et DCMP se sont séparés sur un score nul (2-2) jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre. Tous deux ont inscrit leurs buts au temps réglementaire du jeu. C'est à l'étape de tirs au but que les Orange -Vert -Blanc de Kimbanseke ont eu raison de leur adversaire en marquant 6 penalty contre 4 face aux immaculés de Kinshasa. « C'est une déception. Malgré notre défaite, nous sommes fiers de jouer cette finale. On a fait l'essentiel sur le terrain, en revenant deux fois sur les scores alors qu'on a été dominé. L'année prochaine toujours avec Primus, nous allons encore faire mieux et pourquoi ne pas remporter le trophée. Nous croyons avec la bière Primus que le tournoi va continuer », a déclaré Yve Saviola Ngwanza, Capitaine de team Vert-Blanc, qui a été plébiscité meilleur joueur du tournoi.

Ainsi, les lampions se sont éteints sur la 1ère édition de ce Tournoi intercommunal qui a été initié et organisé par PRIMUS, la marque leader de la BRALIMA, à l'attention des supporters de trois grands clubs de Kinshasa. Tout est bien qui finit bien, dit-on. Ce championnat du football amateur s'est clôturé avec une note de grande satisfaction pour les fanatiques de V-club-DCMP-Renaissance, habitant les 24 communes de la Capitale. Drainant des foules en liesse, le tournoi « TEMBE na TEMBE » a été caractérisé par une ambiance palpitante et euphorique partout où l'activité s'est déroulée dans différents terrains municipaux et communaux de la Ville. Les amoureux du ballon rond ont compris et retiendront une fois encore et pour toujours que cette bière procure non seulement la joie de vivre, mais surtout réunit les Congolais et les accompagne à chaque étape de son histoire.

Sur le plan organisationnel, PRIMUS qui est réputé en matière d'événements populaires en RDC a démontré son leadership aux côtés des fans de ces équipes emblématiques de la Capitale.

Assuré de mains de maître par Ali GERENGBO (responsable sponsoring), une organisation parfaite a permis au tournoi de se dérouler dans les meilleures conditions. Aucun incident n'a été enregistré du début jusqu'à la fin malgré quelques caprices de la technique.

3ème MI-TEMPS : rendez-vous aux fans-zone avec Primus !

Il faut noter que le temps fort de ce championnat a été surtout marqué par l'organisation des fans-zones où les supporters et les consommateurs se rencontraient pour partager ensemble un verre de Primus quel que soit le résultat, à la fin de chaque match. Ce qu'on appelait troisième mi-temps. Cette étape a été souvent agrémentée par le chanteur Ferré GOLA, parrain de cette 1ère édition. D'autres stars de la musique congolaise, de la comédie ainsi que des DJ ont été aussi associés pour ajouter toujours du feu aux côtés des supporters. Ceci renseigne que l'idéal de ce Tournoi était de détecter des talents de la jeunesse mais également d'offrir la joie de vivre aux fans et athlètes qui ont vécu ensemble des très bons moments grâce à PRIMUS avec son goût et sa qualité 3x filtrés.

A part la musique et l'humour, les promotions ont été organisées pendant chaque rencontre au cours desquelles les consommateurs ont pu gagner des maillots de leurs clubs favoris et tant d'autres supports de visibilité Bralima (T-shirt, Casquette, sac... ).

Etant une bière nationale, PRIMUS met déjà le cap vers le Kongo central où ce tournoi sera aussi organisé l'année prochaine, après le succès récolté à Kinshasa.

Il faut rappeler qu'en initiant ce tournoi intercommunal, PRIMUS poursuit trois objectifs, à savoir : doter les moyens à ces trois équipes emblématiques de la Capitale ; réveiller encore la passion aux supporters vis-à-vis des clubs et donner à la marque la possibilité de continuer à les aider encore et toujours. Depuis deux ans, PRIMUS s'investit, comme partenaire de taille, du football Congolais. La bière sponsorise, V.CLUB, DCMP et RENAISSANCE. Toutefois, ce mariage Primus-fan-club ne peut être un partenariat de raison si et seulement si, chacun essaie de remplir son rôle. Le rôle de la marque est d'aider vos clubs à franchir des paliers, à devenir encore plus performants et à améliorer leur qualité. Car, PRIMUS est une bière de qualité. Aux supporters, étant patron du club, ils sont invités à consommer toujours cette bière afin de permettre à leur club d'avoir les moyens nécessaires pour acheter des meilleurs joueurs et les motiver afin de mieux se défendre lors des compétitions interclubs au niveau national et continental.

Merci PRIMUS, Félicitations au club Rennais de la Capitale !