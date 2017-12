Congo-Kinshasa: Marche du 30 novembre - Le MR condamne les arrestations et pertes en vies humaines dans ses rangs !

Le Mouvement pour le Renouveau exige qu'une enquête sérieuse soit diligentée et que les auteurs répondent de leurs actes devant la justice. Le MR rappelle aux autorités congolaises qu'en RDC les libertés publiques sont garanties par la Constitution et agir autrement serait sans doute une forme de violation des droits humains.

Au nom de l'unité d'actions de l'opposition, le MR a pris part à cette manifestation pacifique à travers toutes ses fédérations en RDC et déplore les morts, les blessés et arrestations. Parmi les blessés et arrestations le MR dénonce l'arrestation de ses membres dans les provinces de Tanganyika et Kasaï central. Le MR par la même occasion dénonce la tentative d'assassinat de son président fédéral, en la personne de Monsieur Denis Mukongo, à l'endroit duquel nous manifestons notre soutien et tous nos encouragements. En effet, ce dernier a été la cible d'une balle réelle tirée par les forces de l'ordre qui s'est logée dans sa jambe gauche alors qu'il manifestait pacifiquement aux côtés d'autres membres de l'opposition.

Avec la motivation de signifier au pouvoir son départ ce 31 décembre au plus tard mais, aussi, de rejeter, avec force, le calendrier électoral de la CENI. A traves cette déclaration signée par Lucien Ingole Isekemanga, le Secrétaire Général, le Mouvement pour le Renouveau dénonce une tentative d'assassinat contre M. Denis Mukongo, Président Fédéral du Kasaï Central, en marge de ladite marche. Car, ce dernier, en battant le macadam pacifiquement a fini par avoir une balle létale logée à sa jambe gauche. Ainsi, le MR demande-t-il au Conseil des Droits de l'Homme de faire pression afin que les libertés individuelles et collectives soient respectées au Congo-Kinshasa. Ci-dessous, l'intégralité de la déclaration du MR.

