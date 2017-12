Congo-Kinshasa: Machine à discorde !

Les sujets de désaccord sur l'agora politique congolaise sont légions en ces temps où le 31 décembre, la date de tous les enjeux, n'est plus qu'à une poignée de jours. Si la problématique de la tenue des joutes électorales reste, en toile de fond, la plus grande des préoccupations, des épiphénomènes quant à sa concrétisation naissent, pourtant, au gré des jours qui passent.

Il y a, évidemment, le couac des discussions directes, la projection de l'après 31 décembre 2017. "Heureusement", cet horizon a été balisé par le calendrier électoral publié par la CENI. Mais, seulement, cela s'est fait sans le consensus de toute la classe politique. D'où, sans surprise, sa contestation par des forces politiques et sociales majeures. Rassop/Limete, UNC, Front pour le Respect de la Constitution, Lucha, Filimbi et la liste continue. Qu'à ce la ne tienne, ce planning des élections, tout en étant une pomme de discorde dans la scène politique, a, sous réserve, la bénédiction de la CENCO et de la communauté internationale, in globo. Ce, pour peu que des détails (à l'instar de la décrispation et de la quête du consensus) soient réglés même chemin faisant. L'ONU, le Conseil de Sécurité, précisément, a d'ores et déjà verrouillé le 23 décembre 2017 comme jour de scrutin en RDC. Toutes ces considérations positives, à première vue, notée, le feu de la crise au Congo-Kinshasa n'est pas éteint. Oui. Déjà, les fidèles chrétiens catholiques ont lancé un ultimatum au pouvoir sur le troisième mandat du Président Kabila. Les ardeurs de l'Opposition, en sus, ne sont pas du tout assouvies. Les raisons sont multiples. Le Pouvoir, pour sa part, se montre aussi jusqu'au-boutiste dans ses visées, relève des observateurs. Les deux pôles se retrouvent, ainsi, dans un bras de fer autour de l'interdiction des marches en phase avec le défi de l'après 31 décembre.

En plus de tout cela, le décor se corse désormais davantage avec la réforme de la loi électorale dont le projet de loi continue sa marche dans les méandres du Parlement congolais. Outre la caution, deux points achoppent. A tel point que les élus de l'Opposition ont, hier, une fois de plus, quitté l'hémicycle du Palais du Peuple lors de la plénière de l'Assemblée Nationale. Ces deux pommes de discorde sont, sans complexe, le seuil de représentative et la nécessité de l'usage de la machine à voter. L'UNC de Kamerhe se dit prêt à mobiliser de nouveau le Peuple. Ce fut le cas, devoir de mémoire, en janvier 2015 sous la férule de la Dynamique de l'Opposition dans sa configuration d'antan. Il faut ici noter que ce 19 décembre, une marche du Rassop/Limete était déjà prévue.

Toutes considérations faites, le thermomètre qui indique la température de ce qui convient d'appeler arène politique congolaise prend de l'ascenseur à deux semaines du 31 décembre. Cap où, est-t-il censé atteindre un pic. Aucune voie de consensus ne semble, toutefois, poindre à l'horizon pour la série de pommes de discordes autour du processus électoral entamé en RDC dès 2016. Visiblement, le train des élections au pays de Lumumba s'avère être une machine à mille et une discordes.