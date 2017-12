Congo-Kinshasa: Mireille Amadhe refait surface avec «ALAUCHRISTAL TV» !

Il y a du nouveau dans le paysage médiatique en République démocratique du Congo. «ALAUCHRISTAL TV» est le nom de la nouvelle chaîne de télévision qui veut se démarquer dans l'espace audiovisuel avec son programme exclusivement réservé à la jeunesse. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse tenue par sa Directrice Générale, Mme Mireille AKI AMADHE CHALUPA, à Kinshasa.

A vocation éducative et culturelle, ALAUCHRISTAL TV est une première chaîne de télévision thématique dédiée aux jeunes. Elle est un média spécifique dont la ligne éditoriale est fondée sur les valeurs citoyennes, sociales et laïques. Cette chaîne s'aligne dans le respect des objectifs du millénaire pour le développement sur l'éducation pour tous. Très optimiste, sa mission fondamentale est d'informer, de former, d'éduquer et de divertir. Contrairement à d'autres chaînes généralistes, sa production définit un type d'émissions particulières. L'idéal consiste à rassembler les enfants, adolescents et les jeunes étudiants pour leur offrir un espace d'apprentissage, de découverte et d'expression bien et propre à eux.

ALAUCHRISTAL TV dispose de son propre studio de production télévisuelle qui produit 70% des émissions contenues dans son programme. Avec ses matériels adaptés aux normes de la NTIC et son personnel qualifié, la nouvelle télévision prône l'ouverture, la tolérance, l'humanisme et l'échange entre l'Afrique et le reste du monde.

La télé, réinventée

Si 90% des recettes financières des télévisions en RDC proviennent de la publicité, des reportages et des activités politiques, ALAUCHRISTAL TV fait l'exception dans la règle. « Il n'y a pas des journaux télévisés, des magazines politiques et des publicités sur les boissons alcoolisées et des produits cosmétiques éclaircissants, dans notre programme. Surtout, il n'y aura pas de dédicaces dans les émissions», a martelé Mireille AMADHE.

Par ailleurs, ALAUCHRISTAL se distingue des autres chaînes en proposant des programmes originaux qui valorisent les cultures congolaises et africaines tournés autour de l'éveil culturel. La diversité en termes des émissions constitue aussi la force de cette chaîne 100% Jeunes. On y retrouve : les sports, documentaires, gastronomie-culinaires, séries et jeux télévisés, etc.

A l'instar de 4 langues nationales, il y en a des émissions en français, anglais, portugais, espagnol. Exclusive, cette chaîne télévisée est basée sur la simplicité et la spontanéité, la créativité et la pertinence et l'humour. « Avec des programmes croustillants, ALAUCHRISTAL TV se positionne comme un lien indispensable entre parents et les enfants téléspectateurs », a réagi la responsable de la chaîne.

Signalons qu'ALAUCHRISTAL TV est un projet qui date depuis plus de 10 ans. Sa matérialisation est un ouf de soulagement et constitue l'occasion pour sa patronne, Mme Mireille CHALUPA de remercier tous les partenaires, en général, et en particulier, son époux Pierre Jacques CHALUPA qui ont cru en elle et surtout l'ont encouragé. Présentement capté sur NTN au canal 17, a-t-elle indiqué, la nouvelle chaîne sera bientôt dans le bouquet Easy tv de Canal+. Bon vent !