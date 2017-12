Maroc: Farih et Kanoun remportent le GP national de triathlon

Auteure de 18 podiums et 12 titres et d'une 29ème place aux Mondiaux de Rotterdam, Sanders s'est adjugé ce titre en 01h 07min 02sec.

Dans les compétitions comptant pour le triathlon international de Dakhla disputé samedi, la victoire côté messieurs est revenue au triathlète allemand Gregor Payet, qui a concouru sous la bannière de la Fédération internationale de triathlon. Il a bouclé le parcours (750m natation, 20 km vélo et 5 km course à pied) en 59min 21sec, devançant de huit secondes le Néerlandais Marco Van Der Stel (59.29), alors que la troisième position a été décrochée par l'Allemand Linus Stimmel (59.42).

Farih (Amal Inezgane) a terminé la saison en tête du classement avec un total de 71 points, devançant de trois points son coéquipier Nabil Kouzkouz, alors que Zakaria Hssiki 59 pts (ASS) occupe la troisième place. Chez les dames, la jeune Kanoun (Amal Inezgane) vice-championne d'Afrique cadette et victorieuse haut la main des cinq premières étapes (Mohammedia-Rabat-Larache-Nador-Essaouira) a eu le dernier mot en récoltant un total de 72 points, suivie de Lamyiae Cherkab (63 pts) et de Oumaima Rahmani (50 pts).

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.