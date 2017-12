Angola: Sonangol et Total relancent l'industrie pétrolière

Luanda — La Société angolaise des hydrocarbures (Sonangol) et la compagnie Total ont signé lundi à Luanda plusieurs accords de partenariat pour relancer l'industrie pétrolière en Angola dans les segments "upstream" et "downstream", dans le cadre de la coopération entre le concessionnaire angolaise et la multinationale française.

Carlos Saturnino, PCA de Sonangol durant la signature de l'accord de coopération avec Total

Sur la base des accords signés, un projet sera lancé pour l'exploitation du bloc 48 (bloc d'eaux ultra-profondes), six ans après l'achèvement des derniers blocs que le pays a lancés pour l'exploration (2011).

"Nous travaillons avec les mêmes blocs et, ces six dernières années, nous n'avons pas d'exploration, donc le lancement de l'exploration en Angola est extrêmement important parce que c'est de là que nous assurerons l'avenir en tant que compagnie pétrolière", a dit le président du Conseil d'administration de Sonangol, Carlos Saturnino à l'issue de la signature des accords avec le PDG de Total, Patrick Pauyowné.

Les activités réalisées dans le "upstream" (activités liés à l'exploration et à l'extraction du pétrole) dans le bloc 17 comprennent le développement et la mise en service de certains actifs déjà identifiés et découverts il y a quelques années, à savoir Acácia, Zimia et Zimia en phase 2.

En ce qui concerne le "downstream", il est prévu de créer une coentreprise (50% pour Sonangol et 50% pour Total) pour travailler sur la distribution de produits raffinés, avec la possibilité de participer également à l'importation de produits raffinés, lorsque le marché aura la réglementation en termes de libéralisation.

Il a considéré ce dossier comme important car au niveau de Sonangol distribution et logistique, il pourrait avoir un impact sur la refonte de la structure organisationnelle du positionnement stratégique de ces deux filiales.

"Ce dossier a un impact direct sur divers secteurs de l'économie nationale et de la population. C'est une priorité ", a-t-il déclaré.

Les accords comprennent également la formation de capital humain, l'échange d'expériences et l'intégrité des actifs dans le bloc 3.

A son tour le PDG de Total, Patrick Pauyowné, a précisé que l'industrie pétrolière avait connu d'énormes problèmes à cause de la baisse du prix du pétrole brut, mais maintenant, avec un prix légèrement supérieur à 60 dollars le baril, il y a une nouvelle opportunité pour la relance de l'industrie, en particulier en Angola.

Patrick Pauyowné a ajouté que les deux entreprises s'étaient également convenues de lancer un partenariat dans la distribution de produits pétroliers, un domaine dans lequel Total est leader.

Selon lui, ce partenariat permettra de trouver un moyen d'approvisionner efficacement les produits pétroliers en Angola.

Total est présent en Angola depuis plus de 60 ans et a une production estimée à 600 000 barils / jour, ce qui lui confère le statut de leader du marché.

Total est l'opérateur du bloc 32, avec une participation de 30%, en partenariat avec Sonangol P & P (30%), tandis que dans le bloc 17, il détient une participation de 40%.

En Angola, Total a débuté ses activités en 1952-1953, lors de la première concession, sur l'onshore et offshore des côtes angolaises - le bassin Kwanza et le bassin du Bas Congo.

La combinaison de la persévérance, du dévouement et de l'engagement, à la fois technologique et humain, a rapidement mené à l'acquisition de projets offshore (1980) et peu après en offshore profond (1992).

Actuellement, Total E & P Angola - la première compagnie pétrolière du pays - a déjà des projets dans le pré-sel (bassin Kwanza), ce qui prouve sa capacité à répondre à ses objectifs.