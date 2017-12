Angola: Le pays défend la Charte Africaine des Droits de l'Enfant

La délégation angolaise à la 30ème session ordinaire de Khartoum sera conduite par la secrétaire d'Etat à la Famille et Promotion de la Femme, Ruth Madalena Mixinge. Feront partie de cette délégation, la secrétaire d'Etat aux Droits de l'Homme et Citoyenneté, Ana Celeste Januario, et le secrétaire d'Etat à la Communication Sociale, Celso Malavoloneke.

L'article 43 de la Charte Africaine sur les Droits et le Bien-être de l'Enfant exige des Etats membres, la présentation périodique des Rapports sur les mesures adoptées de façon à rendre effectives les dispositions de la Charte, et sur les progrès réalisés jusque là.

Parmi les mesures adoptées par le gouvernement, figurent le projet "Naissance du Citoyen" et la "Massification d'Extrait de Naissance", qui exempte le paiement de taxe d'Extrait de Naissance, et contribue à l'expansion d'Extrait de Naissance sur tout le territoire national.

L'Angola espère faire connaître, durant cette session, les progrès qu'il a réalisés jusqu'ici en matière d'application de la Charte, des mesures législatives, politiques et institutionnelles, ainsi que le cadre actuel des enfants dans le pays et les défis à relever.

Luanda — L'Angola va défendre le Rapport Initial sur l'application de la Charte Africaine et du Bien-être de l'Enfant, durant la 30ème session ordinaire du Comité Africain d'Experts sur les Droits et le Bien-être de l'Enfant, prévue du 06 au 16 décembre 2017 à Khartoum, au Soudan.

