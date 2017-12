Angola: Le forum de la SADC condamne le trafic de migrants

Windhoek — Les parlementaires du Forum de la Communauté pour le Développement de l'Afrique Australe (SADC) ont approuvé dimanche à Windhoek (Namibie) une motion qui condamne la traite des esclaves en Libye, le trafic de migrants et de demandeurs d'asile dans ce pays d'Afrique du Nord.

La 42e Assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC a également recommandé l'Union africaine et les communautés économiques régionales, y compris la SADC, de prendre des mesures pour lutter contre les auteurs de ces crimes « odieux » en Libye et dans d'autres pays, ainsi que de les traduire en justice.

Les parlementaires du forum ont également exhorté les autorités libyennes, l'Union africaine, l'Union européenne, l'ONU et d'autres partenaires de coopération à mener une enquête rapide, transparente et crédible, a appris l'Angop.

Les participants à la 42ème Assemblée Plénière du Forum Parlementaire de la SADC soutiennent les appels lancés par l'ONU pour enquêter sur la vente aux enchères d'esclaves en Libye et considèrent ces crimes comme les plus cruels et "contre l'humanité".

Le Forum, qui s'est achevé dimanche, a adopté des résolutions sur le développement humain et social, des programmes spéciaux sur le rapport du groupe parlementaire régional des femmes, la situation au Zimbabwe, le renforcement du développement de la SADC, notamment politique, macroéconomique et néolibéral de la Banque Mondial et du Fonds monétaire international.

Une résolution visant à accélérer l'égalité des sexes et le développement dans les États membres de la région, par le biais d'une participation accrue, la représentation et l'autonomisation des femmes, ont également été adoptés.