Maroc: Mohamed Ben Abdelkader - Les mutuelles constituent un relais des politiques de protection sociale

Ces journées d'étude s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés par les organismes fondateurs de l'UAM dont la MGPAP, en vue de débattre des systèmes de gouvernance, tirer profit des expériences et des facteurs communs, faire rapprocher les visions et de contribuer au développement humain de l'Afrique.

Pour sa part, le secrétaire général du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Driss Guerraoui, a mis en avant l'importance de la gouvernance à même de faire face aux menaces et défis posés au continent africain

Il a également souligné l'importance de cette rencontre qui «constitue une occasion d'échanger les vues et les expériences de bonnes pratiques dans les domaines de la mutualité, de la protection sociale et de l'économie sociale et solidaire».

«La bonne gouvernance constitue un acteur majeur dans la rationalisation et la démocratisation de la gestion publique et en fait la pierre angulaire dans le processus de la réforme du système de la mutuelle», a-t-il expliqué.

