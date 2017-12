Congo-Brazzaville: Jeunesse - Destinée Hermella Doukaga prêche les valeurs de paix en milieu juvénile catholique

Elle a émis le vœu de voir les jeunes chrétiens s'impliquer dans la gestion de la communauté et inciter les autres jeunes à la lutte contre la pauvreté par l'autonomisation juvénile ainsi que l'obtention d'un emploi digne et décent.

Destinée Hermella Doukaga a poursuivi:« Est citoyen celui qui fait partie d'une communauté nationale, qui reconnaît les lois et règlements de la République, respecte les autorités par obéissance, jouit de ses droits, remplit ses devoirs envers l'Etat et la communauté, aime son pays en posant des actes de responsabilité ».

« Le chef de l'Etat pense que la jeunesse de notre pays a un rôle à jouer dans la compétitivité, la croissance, le développement et le travail », a-t-elle indiqué. Elle a rappelé que l'éducation à la citoyenneté qui se fonde sur la participation, la responsabilité et la cohésion sociale est l'une des priorités du gouvernement.

La rencontre entre la ministre et la Jeunesse catholique avait pour thème: « L'éveil de la conscience du jeune chrétien comme facteur de développement ». Elle intègre le vaste programme de conscientisation du gouvernement avec pour objectif de cultiver, chez les jeunes, le sens de l'Etat, la responsabilité, le respect des valeurs morales et civiques.

La ministre de la Jeunesse et de l'éducation civique a exhorté, le 2 décembre à Brazzaville, la jeunesse de l'Eglise catholique au respect attentif des notions de l'éthique chrétienne, des principes de base de la paix, de la citoyenneté et de la cohésion nationale.

