Congo-Brazzaville: Musique - Caprice Dicon se produira au Supremacy club

L'artiste musicien donnera un concert acoustique dit « Art et Vie », le 8 décembre, dans le deuxième arrondissement de Pointe-Noire.

Artiste chanteur, compositeur et poète, Caprice Dicon est un musicien qui transforme les mots en un dialogue musical. Talentueux et adulé par tous, il s'est fait un nom parmi les autres artistes du pays. Par son style, il arrive à toucher les âmes perdues. Partie de quelques concerts donnés çà et là, l'idée d'une représentation simple et acoustique a fait son chemin chez Caprice Dicon. Pas de batterie ou de guitare électrique, juste quelques instruments et sa voix fluette et sensuelle. Tel est le décor que réserve cette soirée.

En effet, Caprice Dicon sera très proche du public, avec sa voix et des timbres lyriques propres à lui-même. Il bercera et emportera les spectateurs dans un monde imaginaire. L'artiste reprendra son répertoire. Et comme à son habitude, il le modulera selon ses inspirations du jour et sa capacité à se donner corps et âme dans de surprenantes improvisations.

Pour tout dire, Caprice Dicon livrera des interprétations émouvantes et profondes de ses chansons sur des notes bien claires, vraies et vibrantes. Des chansons auxquelles il donnera une autre forme mais avec le même but, celui de toujours satisfaire le public. Ce concert qui lance les activités de fin d'année sera également une occasion pour Caprice Dicon de présenter, de manière brève, dans un show acoustique, les morceaux qui composent son nouvel album Plugin, en attendant sa sortie officielle. Le public ponténégrin est donc appelé à ce concert exceptionnel pour découvrir l'univers musical de Caprice Dicon mais également pour passer un bon moment en compagnie de leur artiste.