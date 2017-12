Congo-Brazzaville: Santé publique - Une formation pour l'élaboration du document stratégique de communication

De son côté, le secrétaire permanent de l'ASPS, Fred Makita, a présenté son organisation qui participe à l'élaboration, la mise en œuvre ainsi qu'au suivi et évaluation des politiques et programmes de santé, dans le cadre d'un protocole d'accord de partenariat avec le ministère depuis février 2017.

Le Pr Richard Bileckot a indiqué qu'au Congo, une femme meurt chaque jour en accouchant. Quatre nouveau-nés et deux enfants de moins de cinq ans meurent chaque jour. En moyenne, il a déploré vingt-trois décès par semaine avant d'ajouter qu'actuellement; l'on enregistre une baisse de couverture vaccinale; le taux élevé du paludisme ; l'insuffisance de traitement du VIH/sida et la prise en charge.

Autres temps forts : des discussions et des travaux de groupes sur l'identification des besoins ; faiblesses et attentes des apprenants sur la communication dans le secteur de la santé.

La première journée a été marquée par l'allocution du conseiller à la Population de la ministre de la Santé, le Dr Paul Oyeré Moké ; des communications sur des thèmes différents données par l'Inspecteur général de la santé, le Pr Richard Bileckot "sur l'organisation, fonctionnement, cadre et méthodologie ainsi que les principaux resultats de sa structure", et celle du secrétaire permanent de l'ASPS, Fred Makita sur "l'organisation, fonctionnement et principales actions de l'ASPS".

La formation va regrouper, du 4 au 5 décembre, les professionnels des médias ; la société civile ; l'Alliance du secteur privé de la santé (ASPS) ; les communicateurs des structures et les partenaires techniques. L'objectif général est de créer un réseau des spécialistes des questions de santé et d'élaborer un document stratégique de communication.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.