Congo-Brazzaville: Karaté - La Ligue de Pointe-Noire gagne son pari

L'instance a organisé, du 2 au 3 décembre, à l'institut technique Thomas-Sankara, son championnat édition 2017 sous le patronage du directeur départemental des Sports et de l'éducation physique, Joseph Biangou Ndinga. La compétition a été remportée en kumité par Congo Job karaté.

Pendant deux jours, cent trente-cinq karatékas représentant vingt-deux clubs sur vingt-huit que compte la Ligue de Pointe-Noire ont livré des combats passionnant devant les anciens dirigeants et pratiquants de la discipline. En effet, les maîtres des différents clubs de la capitale économique se sont mesurés en kata, en kumité par équipe et en individualité. À l'issue de ces épreuves âprement disputées, Me Prosperine Koudédé et Me Ibrahim Bâ se sont illustrés en kata, respectivement chez les dames et chez les messieurs. L'épreuve de kumité en équipe a été remportée par Congo job karaté de Me Goma.

S'exprimant à l'issue des différentes épreuves, le directeur technique départemental, Me Richard Koumou Awandza, a souligné que le niveau technique n'était pas totalement bon. « La partie technique n'a pas marché totalement comme avant. Mais nous sommes contents, parce que nous avons organisé notre compétition sans incident », s'est-il réjoui. Et d'ajouter : « Nous allons reprendre les entraînements rapidement pour préparer le championnat national. Je veillerai sur tous les qualifiés pour honorer notre public dans une semaine et demie à Brazzaville », a-t-il martelé. Me Richard Koumou Awandza a, par ailleurs, félicité les filles qui se sont lancées au karaté cette année et promet de les soutenir techniquement afin qu'elles découvrent le championnat national tête haute.

De son côté, le président de la Ligue de karaté de Pointe-Noire, Michel Malalou Makanga, a félicité les dirigeants des clubs, les anciens dirigeants, les athlètes et le public pour la qualité des combats et l'ambiance qui a regné pendant les deux jours de la compétition. « Je suis très content parce que notre objectif est atteint », a-t-il déclaré. Il a indiqué que les deux premiers de chaque catégorie représenteront la Ligue au championnat national prévu du 14 au 16 décembre à Brazzaville. « Nous allons travailler d'arrache-pied le peu de temps qui nous reste afin que nous puissions réaliser de très bons résultats au championnat national», a promis Michel Malalou Makanga.

Pour conclure, le directeur départemental des Sports a félicité les organisateurs qui ont réussi ce challenge, juste deux semaines après leur élection à la tête de la Ligue. Il a demandé aux athlètes qualifiés de se préparer conséquemment afin de représenter honorablement le département au championnat national et aux perdants de tirer des leçons afin de mieux se préparer pour les futures échéances.

Quelques résultats techniques

Kata dames : Koudédé Properine, médaille d'or

Kata messieurs : Ibrahim Bâ du club Japon, médaille d'or, Jean Brice Tatou, (Inter), médaille d'argent, Georeli Bouity (Japon), bronze

Kumité par équipe : Congo Job karaté, médaille d'or; Bushido karaté, argent; et Congo Mat karaté, médaille de bronze.

Kumité individuel dames :

Aminata Ngoulou Lenvo du KMP, médaille d'or

-Dorcas Okandzé, AS Cheminots, argent

Rolicia Baniakina, Shukan, bronze

Kumité individuel messieurs 60kg

-Dorland Tchissambou, Kouilou karaté, or

-Gael Nkouaya, Congo Mat karaté, argent

Loic Nvondo, Fuji Yama, bronze

Kumité individuel -67kg

-Satyan Nagani, Bushido, or

Jonas Nzita, Congo Mat karaté, argent

-Rock Koko, Shukan, bronze