Tunisie: Que reste-t-il du derby ?

Le derby EST-CA ne sent plus bon. Il n'a plus grand-chose de ce qu'il était. De ce qu'il véhiculait. De ce qu'il faisait vivre entre le tempéré et le bouillant, le gris et le soleil, la terre et la mer.

On est loin de croire aujourd'hui qu'il reste toujours un moment clé de la saison ? S'il s'est taillé une réputation éternelle, il ne reflète plus, ou presque, l'idée d'un sommet traditionnel, encore moins cette ambiance unique qui l'empêchait d'être utilisé à des fins extrasportives. Il fut un temps où un EST-CA n'attendait pas l'arrivée de certains pour devenir important. Il l'a toujours été. Il n'est plus aujourd'hui ce match qui parle pour tout le monde... Plus d'enthousiasme, sauf quelque part du côté des médias. Le terreau est ainsi loin d'être fertile.

Dans un débat qui oppose deux clubs historiquement rivaux avec des symboles et des joueurs emblématiques, on ne parlait pas dans le passé de derby tout court. C'était plutôt le "Derby de Tunisie". Une appellation d'origine un peu plus inspirée, un peu plus de chez nous, un peu plus authentiquement tunisienne dans un élan qui fleurait l'exception culturelle footballistique. L'exception du "Derby de Tunisie".

En dépit du fait qu'il était inscrit de manière bien particulière dans le monde de notre football, le derby EST-CA s'est transformé aujourd'hui en un match ordinaire. C'est un constat qui fait mal. Qui désole autant qu'il désespère.

Le monde du foot ne semble plus vibrer pour un derby qui ne sonne plus bien de chez nous. La proximité n'attise plus la passion sur le terrain. La rivalité, comme elle se joue aujourd'hui, est loin de pouvoir construire une identité. Cela passe par le désaveu, le doute, l'interrogation.

Rarement la confirmation. Une qualité qui avait une signification particulière dans les derbys d'autrefois où les matches disputés entre des équipes comme l'Espérance et le Club Africain, géographiquement proches, étaient des moments impatiemment attendus par les supporters, parce que le sens du football, ce qui faisait sa popularité, tenait aussi à sa version territoriale.

De tout temps, les supporters étaient particulièrement sensibles aux derbys, car ils construisaient une cause qui était celle de défendre les couleurs de leurs clubs. C'était l'assurance de mobiliser un grand nombre de supporters dans une "tension" fondamentalement plaisante. Ici et plus qu'ailleurs, on ressentait plus le poids de l'histoire. Une histoire qui semble aujourd'hui prendre fin. Une histoire que l'on ne peut plus raconter. Une histoire qui a perdu ses tenants et ses aboutissants.

Chaque saison, chaque championnat disposent de "leur" match. Celui que personne n'a envie de rater. La compétition tunisienne est en mal d'audience. De crédibilité. On l'a certainement constaté : le jour du derby n'est plus un jour spécial. Dans la perspective élargie d'un manque de spectacle, d'envie et de passion, on ressent les décalages, sinon les distorsions engendrées par une perte vertigineuse des valeurs sportives et même éducatives !...