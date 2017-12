Cote d'Ivoire: Série TV - « C'est la vie », saison 2 s'invite au 19e Icasa

C'est à travers un projet fédérateur, le Fonds français Muskoka, mis en route au Sénégal par l'Ong Raes avec l'appui de 4 agences onusiennes, l'Unfpa, l'Unicef, l'Oms, et Onu Femmes, visant à recruter un millier de soignants au Sénégal, notamment des sages-femmes itinérantes, qu'est né l'idée de soutenir par ledit fonds, « C'est la vie ».

Cette série de 26 épisodes de 26 minutes, diffusée sur plusieurs chaînes africaines depuis l'an dernier, et qui en est à sa 2e dont quelques extraits ont été présentés, le lundi 4 décembre à l'Institut français d'Abidjan, en marge de la 19e Conférence mondiale sur le Sida, Icasa, qui se tient à Abidjan, est un concentré de sensibilisation à plusieurs maux sanitaires et sociaux qui rongent l'Afrique.

Avec des mots bien choisis. A bon escient, le panel qui a fait suite à la projection d'extraits, a fait la démonstration que parler des maux avec des mots adaptés évitent la stigmatisation et sont un adjuvant à la sensibilisation.

Justement, ces mots, pour ne pas dire l'idée originale et scénario portent la griffe de Marguerite Abouet. La célèbre auteure ivoirienne dont le succès des 6 tomes de la bande dessinée « Aya de Yopougon » est indéniable.

Pour en revenir à la trame actancielle, disons qu'au cœur d'un quartier populaire de Dakar (Sénégal) dans la désormais célèbre clinique du Ratanga, une scène dramatique du quotidien s'y trame au... quotidien. Mais ceci est une fiction. Le décor est construit de toutes pièces.

Toute l'Afrique francophone est réunie dans cette série télévisée. C'est ce qui a, à juste titre, séduit Marguerite Abouet, lassée des séries télévisées en provenance de l'étranger. La série raconte le quotidien des habitants du continent à travers les intrigues de la clinique du Ratanga et de ses personnages.

Santé, place de la femme, viol ou encore excision, tous les thèmes, même lourds, sont abordés. C'est la vie... d'un centre de santé qui essaie tant bien que mal de gérer les difficultés du quotidien pour soigner les habitants du quartier de Ratanga, où l'existence oscille entre joies, malheurs, travail, et vie familiale.

Les morts tragiques d'une jeune femme de quinze ans et de son bébé pendant l'accouchement vont faire éclater au grand jour les dysfonctionnements du système de santé et vont bouleverser Ratanga.

Ce sera l'occasion d'une prise de conscience collective pour les habitants du quartier et le personnel du centre de santé. Hommes et femmes, de tous âges et de toutes conditions, vont se questionner sur la mise en œuvre d'une politique de santé efficace.

Des personnages aux caractères bien trempés, des rires, des larmes, de l'amour, des disputes, des réconciliations, voilà la recette de toute bonne série tv qui se respecte.

« C'est la vie » nous plonge dans la vie d'un centre de santé qui vaut pour toute communauté sous nos tropiques sur le ton de la comédie, on y parle aussi bien de mariages forcés, que de Sida, ou de violences domestiques ...

« C'est la vie », in fine, propose un regard franc et très humain sur une Afrique complexe, sans fard, surprenante et attachante, où des groupes sociaux différents se croisent, s'aiment, se détestent, se trahissent et essaient de se comprendre. Les vies se vivent au gré des amours et des haines, des intrigues et des manipulations.