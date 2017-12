Gabon: Pour les activités médico-chirurgicales de neurochirurgie à Libreville et pour une coopération Sud-Sud.

La Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de Garantie Sociale (CNAMGS) en collaboration avec le Centre Hospitalier Universitaire d'Angondjè (CHUA), a convié une équipe médicale du Service d'Evacuation Médicale Internationale(SEVAMED), filiale de la Polyclinique internationale de Rabat, à Libreville pour des activités médico-chirurgicales de neurochirurgie.

De cette mission des médecins marocains et gabonais va découler des consultations et interventions chirurgicales en neurologie, du 04 au 07 décembre 2017 au CHUA. Et ce, dans le cadre de l'amélioration de l'offre de soins et de la coopération Sud-sud.

Le Gabon et le Maroc, aux dires des responsables, sont soucieux de la santé publique des populations. La mission des médecins marocains à Libreville pour les consultations et interventions chirurgicale en neurologie est la preuve de ce qui peut être une dynamique pour la coopération Sud-sud. Une coopération qui poursuit son bonhomme de chemin. L'organisation de ces activités médico-chirurgicales de neurochirurgie en est une illustration. Ce que ne dément d'ailleurs pas, la Directrice générale du CHUA, Alice-Bertille Bikissa-Némbé. « C'est une coopération Sud-sud et cela fait plaisir d'autant que ces activités se passent en Afrique et entre deux pays africains. Chacun apporte son expertise à l'autre » dira-t-elle. Le Professeur Mostafa Fadli, spécialiste en neurochirurgie, ne dira non plus le contraire lorsqu'il affirme : « Nous sommes heureux de cette coopération Sud-sud et surtout de cette collaboration particulière entre la CNAMGS, le CHUA et SEVAMED ».

La visite guidée et l'échange avec les malades ont servi aux médecins marocains de se familiariser avec les lieux.Aussi, faut-il retenir que plus de 40 patients passeront sans doute au bloc, parmi eux, ceux qui avaient déjà bénéficié d'une évacuation sanitaire à la Polyclinique internationale de Rabat. C'est le cas par exemple de John A.Y, enseignant d'Allemand à l'Institut Immaculée Conception de Libreville, qui lui, a bénéficié des bienfaits, sinon des opportunités des évacuations sanitaires de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie e de Garantie Sociale. Compte tenu de la complexité des interventions en neurochirurgie, la CNAMGS était emmenée à procéder à des évacuations sanitaires. Et pour réduire les coûts très élevés de ces évacuations et donner la possibilité au plus grand nombre de bénéficier de ces interventions complexes, la Direction générale de la CNAMGS, aux dires de son premier responsable Renaud Allogho-Akoué, s'est engagée à financer l'achat du matériel du bloc opératoire et à inviter l'équipe médicale de SEVAMED, pour non seulement effectuer des interventions chirurgicales, mais aussi, favoriser les échanges avec les collègues gabonais afin d'améliorer la prise en charge des assurés de CNAMGS souffrant de ces pathologies.

Il faut tout de même rappeler à des fins utiles, que la neurochirurgie est la discipline chirurgicale qui est spécialisée dans la chirurgie du système nerveux central et du système nerveux périphérique. Les deux domaines d'application de la neurochirurgie sont donc, les interventions sur le système nerveux (cerveau, moelle épinière, nerfs) et la colonne vertébrale. On peut également dire que le neurochirurgien est étroitement impliqué dans le traitement opératoire de la douleur.

Aussi faut-il le rappeler, la journée du jeudi 07 décembre est consacrée à la signature de la convention entre Service d'Evacuation Médicale Internationale(SEVAMED) et La Caisse Nationale d'Assurance Maladie e de Garantie Sociale (CNAMGS). Des communications scientifiques sont au rendez-vous avec des thèmes : « 1-Traitements des tassements vertébraux ; 2-Le Spondylolisthésis ».